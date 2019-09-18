الامارات | فعاليات ملتقى السرد تنطلق في عمّان

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ملتقى السرد تنطلق في عمّان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، صباح أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة الأردنية عمّان، أعمال الدورة الـ16 من ملتقى الشارقة للسرد، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، تحت عنوان: «الرواية التفاعلية.. الماهية والخصائص»، ويشمل خمسة محاور أساسية للمقاربة والتحليل النقدي، يناقشها، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 51 مبدعاً من أدباء إماراتيين وعرب ومستعربين. حضر حفل الافتتاح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله العويس، ووزير الثقافة الأردني الدكتور محمد أبورمان، إلى جانب عدد كبير من الروائيين والنقاد العرب. وقال العويس، خلال كلمة له بافتتاح الملتقى: «أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته لكم النجاح والتوفيق، حيث أراد سموه أن ينطلق ملتقى الشارقة للسرد إلى محيطه العربي، تقديراً للكتاب والأدباء العرب، وتعبيراً عن أهمية الإبداع السردي في الثقافة العربية، ودوره في إنتاج ذائقة أدبية تعزز روافد الثقافة العربية». واستهل الملتقى أعمال الدورة الـ16 بمدخل جاء تحت عنوان: «الثورة الرقمية والإبداع: التحديات والآثار»، برئاسة الدكتور زهير عبيدات (الأردن)، وكان المتحدث الرئيس الدكتور سعيد يقطين (المغرب)، فيما عقّب على ورقته الدكتور عماد الضمور (الأردن)، وذلك خلال جلسة صباحية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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