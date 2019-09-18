الامارات | حيوانات تنافس مشاهير منصّات «التواصل الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات تنافس مشاهير منصّات «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مجموعة من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل أسماء وصور حيوانات أليفة، حضوراً وانتشاراً طاغياً فاق بمئات المرات ما يحققه حسابات العشرات، بل والمئات من الفنانين ولاعبي الكرة وشخصيات سياسية، وغيرهم من المشاهير، حيث حصدت هذه المجموعة من الحيوانات الأليفة إعجاب ما يزيد على 123 مليون شخص يتابعونها باستمرار، ما جعل هذه الحيوانات تصنّف على أنها من أكبر المؤثرين وذات نفوذ عبر «إنستغرام» و«فيس بوك» و«يوتيوب» و«تيك توك».

تتكون المجموعة من 13 كلباً و8 قطط وخنزير وثعلب، حصدت فيها فئة الكلاب نحو 85.3 مليون إعجاب، والقطط نحو 31.6 مليوناً، والخنزير نحو مليونين، والثعلب نحو أربعة ملايين.

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خرجت هذه الإحصاءات من دراسة موسعة أجراها محللو موقع «بيزنس إنسايدر businessinsider.com» المتخصص في التقنية حول «حضور وانتشار الحيوانات الأليفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكدت الدراسة أنه لم يعدّ من الضروري أن يكون صاحب الحساب إنساناً ليجمع متابعين ومعجبين ويجني دخلاً ربما يصل إلى ملايين الدولارات، بل يمكن أن يكون حيواناً أليفاً لطيفاً، ليتحول لعلامة تجارية، ويدخل في شراكات ومشروعات كبرى، وتنشأ حوله وكالات مؤثرة متخصصة تدير أعماله.

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