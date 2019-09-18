الامارات | «إكسبوجر».. 4 أيام تحتفي بفنون التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر».. 4 أيام تحتفي بفنون التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر) 2019، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نخبة من أبرز المصورين المحليين والعالميين، ضمن فعاليات دورته الرابعة، التي تنظم في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري بالشارقة.

ويتيح المهرجان، لمحترفي فن التصوير الفوتوغرافي، وطلبة الإعلام والتصوير، وعشاق الفنون البصرية، الفرصة للتعرف إلى سيرة 53 مصوراً، وقصص نجاحهم، وأعمالهم الرائدة ضمن معارضهم الشخصية، وكلماتهم خلال ورش العمل والندوات الحوارية في الحدث الذي يحتفي بفنون التصوير على مدى أربعة أيام. وتركز دورة هذا العام من المهرجان على أربعة محاور رئيسة: «صوّر روعة المغامرة»، و«صوّر عمق المشاعر»، و«صوّر سحر الفن»، و«صوّر واقع الحياة»، كما تنظم ضمن هذه المحاور المعارض الداخلية والخارجية والفردية والجماعية والندوات الحوارية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، والتي تتناول عدداً من الموضوعات؛ مثل البيئة والحياة الطبيعية، والحروب، والأحداث الإنسانية والسياسية، وجوانب من هندسة العمارة، وفن تصوير الشارع.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «يواصل (إكسبوجر)، من خلال نجاحاته، ترسيخ مكانة الإمارة الثقافية على الساحة العالمية، ما يعكسه الحرص الكبير الذي يبديه أشهر المصورين العالميين من مختلف التخصصات، على المشاركة وعرض أعمالهم فيه، فضلاً عن تلبية المهرجان متطلبات فنون التصوير والإعلام المتنامية، وروّادها في الإمارات، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجارب والخبرات والمعارف العالمية».

وأضاف: «نعد الزوار والمهتمين بتجربة فنية وتعليمية وجمالية فريدة، يستلهمون خلالها أعمال 53 مصوراً عالمياً، ومنظورهم وتقنياتهم الفريدة، التي تُثري المهرجان، وتُضيف بعداً جديداً من التميز والإبداع الفني إليه».

«فنّ» تنظم 5 ورش

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تنظم مؤسسة فن، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، خمس ورش عمل لعشاق فنّ التصوير الفوتوغرافي، خلال مشاركتها في «إكسبوجر»، لتعريف زوار المهرجان، خصوصاً الأطفال والشباب، بتقنيات متطورة في مجال التصوير.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إن «مشاركتنا في (المهرجان) تنطلق من إيماننا بأهمية التكامل بين الفعاليات الفنية في الشارقة، ودعم الجهود التي ترمي إلى تنمية الذائقة البصرية بشكل خاص، والفنية بشكل عام، لدى الأجيال الجديدة».

وأضافت: «اخترنا موضوعات الورش الخمس، استناداً إلى أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التصوير، بما يتناسب مع منصة (إكسبوجر) التخصصية، التي تتيح تقديم رؤى جديدة للشباب الراغبين في خوض تجربة واعدة بالتصوير».

طارق سعيد علاي:

«نعد الزوار بتجربة جمالية فريدة، يستلهمون خلالها أعمال 53 مصوراً عالمياً».