الامارات | «مقهى النشر الإبداعي».. تجارب محفّزة في صناعة الكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «مقهى النشر الإبداعي».. تجارب محفّزة في صناعة الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، انطلقت، أمس، فعاليات «مقهى النشر الإبداعي»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مقر مدينة الشارقة للنشر، بمشاركة نخبة من دور النشر المتخصصة، ومؤسسات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الهيئة من خلال الحدث، إلى خلق فرص استثمارية لمدينة الشارقة للنشر، وزيادة فرص رواد الأعمال في مجال النشر، والتسويق، وإدارة المكتبات، وعرض قصص الكتب الناجحة، فضلاً عن تشجيع الشباب على بدء مشروعات صغيرة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «فعاليات (مقهى النشر الإبداعي)، تأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية الشباب في مسيرة النهضة الثقافية بدولة الإمارات، وتأكيداً على دورهم وقدرتهم على الارتقاء بصناعة النشر المحلي والعربي، إذ تتبنى الهيئة تطلعاتهم، في الوقت الذي تبذل مدينة الشارقة للنشر مختلف الجهود للكشف عن إمكانات سوق النشر المحلي، وجدوى الاستثمار فيه على مختلف المستويات».

وأضاف: «لا ينفصل أي حدث تقوده هيئة الشارقة للكتاب عن الرؤية المحورية التي وضع عمادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتجسد في اعتماد الكتاب ركيزة أولى لبناء المجتمعات والارتقاء بها، فجهود الهيئة تتوزع بين دعم الكاتب، وتعزيز فرص الناشر، وتوفير المناخ والبيئة للقارئ على مختلف المستويات».

وانطلقت فعاليات الحدث بجلسة صباحية نظمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، بعنوان «رواد في المجتمع»، سلطت الضوء على واقع المشروعات الشبابية الريادية وسبل دعمها وتمكينها، إذ استعرضت «رواد» الخدمات التي تقدمها لدعم هذا التوجه، خلال تقديم حزمة من التسهيلات، إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الحكومية، فضلاً عن تقديم الدورات التدريبية.

ودعت الجلسة فئة الشباب إلى ضرورة الإحاطة بمتطلبات الأسواق، والبحث عن الأفكار النوعية التي تحقق النجاح للمشروعات الصاعدة، لاسيما في قطاع الاستثمار الثقافي، الذي يحظى اليوم بأهمية كبيرة.

فتح آفاق جديدة

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تتطلع مدينة الشارقة للنشر خلال فعاليات مقهى النشر الإبداعي، التي تتواصل حتى 22 الجاري، إلى إطلاع الزوار على ما تقدمه لرواد الأعمال المهتمين بصناعة الكتاب، وفتح آفاق جديدة لدور النشر.

أحمد العامري:

«فعاليات مقهى

النشر الإبداعي،

تأتي انطلاقاً من إيمان

الهيئة بأهمية

الشباب في مسيرة

النهضة الثقافية».