بين الحرام والإجازة.. حكم الدين في تلبيس الخاطب الدبلة لخطيبته

"ما حكم تلبيس الخاطب الدبلة لخطيبته؟"، سؤال طرحته إحدى الفتيات، عبر مجموعة خاصة بالسيدات، تتناول الشق الديني في حياتهن، باسم "قطوف من الآسك - خاصة بالمرأة".

ورد القائمون على المجموعة، على السؤال،: "تقوم أم الخاطب أو أخته بذلك، لأن خطيبته لا تزال أجنبية عنه، لا يحل له أن يمس يدها".

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الرد على السؤال، قبله البعض، زاعمين أنه من أمور الدين، في حين وجد البعض الإجابة حادة إلى حد ما، بينما سخر آخرون من تلك الإجابة، خاصة أن أغلب حفلات الخطوبة تتضمن مشاركة الثنائي بالرقص والغناء.

دار الإفتاء توضح حكم الدين في تلبيس الخاطب الدبلة لخطيبته

سبق وأن تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن هذا الأمر، ردًا على سؤال فتاة، عن حكم الدين حول هذا الشأن، مع اقتراب موعد خطبتها.

أمانة الفتوى بالدار، أوضحت عبر موقعه الرسمي: "أن الخطيب حينما يلبس خطيبته دبلة الخطوبة، فلا يتحقق مصطلح اللمس ليديها، فهو يمسك الإصبع ويلبسها الدبلة فقط، وبالتالي فلا شيء في ذلك".

وأضافت "الإفتاء" أن "هذا الأمر في منتهى اليسر، ولا يجب علينا أن نضيق على أنفسنا أمرا واسعا، ولا نسأل عن أشياء إن تبد لنا تسؤنا".