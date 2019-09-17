بعد إعلان نيته الزواج منها.. من هي حبيبة كريستيانو رونالدو؟

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد أن اتهمته عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورجا، باغتصابها، ليلة 12 يونيو 2009، في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس.

وتقدمت مايورجا بشكوى ضده رونالدو في سبتمبر 2018، الأمر الذي دفعه للتصريح بأن اتهامه بالاغتصاب، جعله يشعر بالخجل تجاه صديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله.

وأعلن اللاعب البرتغالي، اليوم، بشكل مفاجئ، خلال حديثه إلى مقدم البرامج الإنجليزي بيرس مورجان، عن نيته الزواج من جورجينا، التي ترافقه منذ 3 سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتستعرض "هُن" عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن جورجينا

- تبلغ من العمر 25 عاما، وتشارك "رونالدو" في تربية أطفالهما، التوأمان إيفا وماتيو (عامان)، وألانا (22 شهرا)، بالإضافة إلى كريستيانو جونيور (9 أعوام).

- تنحدر جورجينا من مدينة جاكا والتي تقع في شمال شرق إسبانيا، طبقاً لصحيفة "ذا صن".

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- جورجينا قبل لقائها باللاعب البرتغالي، كانت تعمل راقصة بالية، ولكن بعد التقائهما، سعت إلى العمل كعارضة أزياء.

- انتقلت إلى لندن من أجل دراسة الإنجليزية في أثناء عملها لخط الأزياء الشهير "جوتشي".

- تملك أكثر من مليون متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

- بدأت علاقة الثنائي في نهاية عام 2016 حسب مجلة "أولا" الإسبانية.