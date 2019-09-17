شاهد.. فريق "مياس" يبهر حكام Britain’s Got Talent بعرض على موسيقى أم كلثوم

عادت من جديد فرقة الشابات اللبنانيات المعروفة باسم "مياس" لتبهر لجنة تحكيم برنامج "Britain’s Got Talent"، بعد أن حصدت لقب الموسم السادس من برنامج "Arabs Got Talent" لعام 2019، كما ذكر موقع "سي إن إن".
وجاء تعليق الموقع الرسمي لبرنامج "Britain’s Got Talent" عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، على صورة لعضوات الفريق: "ساحر، وفاتن، وجميل.. هناك العديد من الصفات التي يستحقها أداء فرقة ميّاس الرائع".
ونجح فريق "مياس"، الذي يضم 31 راقصة، في جذب انتباه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدين علي أنغام موسيقى شرقية لكوكب الشرق أم كلثوم، بلوحة فنية رائعة.
وسبق أن شاركت فرقة "مياس" في نسخة "The Champions"، تحت إشراف نديم شرفان، الذي يجمع المشتركين الذين نالوا لقب "Got Talent" في بلدان مختلفة.
وجاء تعليق وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "لبنان يفتخر بكم".
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