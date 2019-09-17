بحضور الخطيب.. أول صور من زفاف كريم نيدفيد

احتفل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بزفافه، داخل أحد فنادق التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم ورموز النادي الأهلي.

إطلالة كريم نيدفيد وعروسه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من زفاف اللاعب.

الصور المتداولة أظهرت إطلالة العروس، التي اعتمدت على فستان زفاف "أوف وايت" مُحتشم، من الجوبير المقفول، والمُطرز، كما جاء بتصميم "التايبست" بعيدًا عن "المنفوش" المعتاد.

واعتمدت العروس على حجاب أبيض، ذو لفة تقليدية دون تاج، كما ظهرت بمكياج بسيط دون تكلف.

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وعلى الجانب الآخر ظهر "نيدفيد" ببدلة سوداء، لها "بروش" على الجانب، مع "بيبيون" العُنق، وقميص أبيض.

وحضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، العُرس، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يتوسط العروسين.