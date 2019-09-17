في صيف 2020 .. تعرف على موضة أثاث البلكونة والحديقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
إذا كنت تبحث عن طريقة لتجميل بلكونة منزلك أو شقتك.. عليك الانتباه جيدًا عند تزيينها ومعرفة أن أثاث الشرفات والحدائق يسطع باللون الأصفر في صيف 2020، وذلك وفقا لما ظهر جليا خلال فعاليات معرض أثاث الحدائق Spoga+Gafa بمدينة كولن الألمانية.
ويُضفي الأصفر، خاصة المائل للبرتقالي، لمسة جاذبية وحيوية على الشرفة أو الحديقة، ويُشيع أجواء البهجة والمرح. ويمكن تنسيق درجات الأصفر مع بعضها البعض، كما يمكن الحصول على مظهر رائع من خلال تنسيق الأصفر مع درجات الباستيل الحالمة كالأزرق السماوي والوردي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن تنسيق الأصفر مع الرمادي يخلق تباينًا مثيرًا، ويُكسب الشرفة أو الحديقة طابعا أكثر جاذبية وروعة.
ومن ناحية أخرى، فإن أثاث الشرفات والحدائق يأتي في صيف 2020 بتصاميم تتحلى بالبساطة والرقي وتتخلى عن الزخارف المبالغ فيها، كما يمتاز الأثاث بتصاميم مرتفعة لمزيد من الراحة وسهولة الجلوس.
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