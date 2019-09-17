عبايات ناعمة وتنسيقات مميزة من حنين الصيفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - حنين الصيفي تعتمد بشكل كبير على موديلات العبايات بإطلالتها المختلفة، لهذا فهي مصدر إلهام للكثير من الصبايا اللواتي يخترن العبايات كإطلالة أساسية لمظهرهن.

وبين الحين والآخر، تطل علينا حنين بتصاميم عبايات مختلفة، وبالرغم من التنوع، إلا أنها تتشارك جميعا في البساطة والنعومة التي تعكس شخصية حنين الأنثوية. واليوم إليك أجدد عبايات ناعمة من حنين الصيفي للشابات، للمسة مميزة.

عبايات حنين الصيفي بسيطة باللون الأسود

عبايات حنين الصيفي بسيطة باللون الأسود





لا تركز حنين الصيفي كثيرا على العبايات المزركشة والمبالغ في تصميمها، حتى اختيارها لموديلات العبايات السوداء يكون بتصميم هادىء وبسيط، كهذه العباية السوداء برباط بسيط أمامي من خامة الستان اللامعة، مناسبة لإطلالتك المختلفة بالنهار وتمنحك عمرا أصغر بتصميمها الراقي.





تنسيقات غاية في الترف من حنين الصيفي بالعبايات

تنسيقات غاية في الترف من حنين الصيفي بالعبايات





لأنها تركز على التصاميم البسيطة في اختيار العبايات، فهي تختار إكسسورات مختلفة ومترفة مع العبايات، كإطلالتها بالعباية السوداء، مع الكعب العالي من الستان اللامع الأنثوي باللون الأخضر الفيروزي، مع شنطة باللون الجملي متوسطة الحجم برباط سكارف مميز.



حنين الصيفي بعبايه شيفون بلمسة من الألوان وتنسيق حذاء الميول

حنين الصيفي بعبايه شيفون بلمسة من الألوان وتنسيق حذاء الميول





كذلك اختارت حنين الصيفي عبايه ناعمة بخامة الشيفون، مع لمسة من الألوان على أطراف العباية، نسقت معها حذاء الميول الأسود مع كعب قصير، وشنطة ميني حملتها بيدها لإطلالة محايدة.





عبايه سوداء ناعمة مع تفاصيل الظهر

عبايه سوداء ناعمة مع تفاصيل الظهر





حتى وإن اختارت حنين العبايات البسيطة، لكن لابد من أن نلاحظ تفاصيل راقية تميز خياراتها عن غيرها من مدونات الموضة، كهذه العباية السوداء مع رسومات الظهر الهندسية باللون الأبيض لإطلالة شبابية، نسقت معها حذاء أسود مع كعب ذهبي، وحجابا أسود شيفون.

Advertisements





بهذا الألبوم أخبرينا أي إطلالة بالعبايه السوداء أعجبتك من حنين الصيفي.

اقرأ أيضًا:

عبايات مطرزة لخريف ٢٠١٩

عبايات ملونة بتصاميم جديدة مناسبة للجامعة

عبايات خروج موضة ٢٠١٩