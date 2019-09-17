كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - شاهدي أجمل فساتين زفاف 2020 من أسبوع الموضة بنيويورك لموسم ربيع وصيف 2020.

قبل أن تختاري فستان زفافك، يجب أن تتعرفي على أحدث موديلات فساتين زفاف قدمتها أشهر الماركات.

ولذلك نطلعك على أجمل فساتين زفاف 2020 ظهرت في أسبوع الموضة بنيويورك لموسم الربيع والصيف القادم.

صور موديلات فساتين زفاف طبقات لعروس 2020

فساتين بادجلي ميشكا Badgley Mischka

فساتين زفاف عصرية

قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka العديد من موديلات الفساتين المناسبة ليوم الزفاف.

برزت صيحة الفساتين الأوف شولدر Off Shoulder مع قصّات بسيطة، فضلاً عن الفساتين بدون أكمام والفساتين بالأكمام الطويلة.

وتزينت بعض الفساتين بتطريزات برّاقة، فيما اكتفت الماركة بإضافة لمسات بسيطة لبعض التصاميم مثل الورود البارزة بالألوان الحيوية.



فستان دينيس باسو Dennis Basso

من ماركة دينيس باسو، اخترنا لكِ فستان ناعم وعصري بقبّة Heart وتصميم عمودي مزين بالريش الذي منحه لمسة فاخرة.



فساتين اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta

تنوعت فساتين اوسكار دى لارنتا لتناسب مختلف الأذواق.

فقدمت الماركة فساتين بسيطة وناعمة، بالإضافة إلى الفستان المنفوش بالقصّة الـHigh Low.

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فساتين رودارت Rodarte

فساتين زفاف عصرية

قدمت ماركة رودارت فساتين كلاسيكية تناسب يوم الزفاف.

وتميزت الفساتين بتصاميمها المنفوشة بقماش التول لإطلالة فخمة يوم العرس.



فساتين Zimmermann



فساتين زفاف عصرية

لإطلالة بوهيمية في يوم العرس يمكن أن تستوحي تصميم ثوبك من فساتين Zimmermann اللافتة للأنظار.

الفستان الأول بصيحة التوب القصير والكاشف للبطن Crop Top مع أكمام طويلة تنسدل منها الشراشيب.

والفستان الثاني بقصّة عمودية وتنورة مزينة بشراشيب طويلة، وهو بقبّة مرتفعة وأكمام طويلة.



شاهدي أجمل فساتين زفاف 2020 ظهرت في أسبوع الموضة بنيويورك لموسم ربيع وصيف 2020 لتساعدك في اختيار فستان زفاف عصري ومواكب لآخر صيحات الموضة.

فساتين زفاف لعروس 2020 من أسبوع الموضة بنيويورك