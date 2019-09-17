يرفع عددهن إلى 1378 فتاة.. "الأورمان" تدعم زواج 20 يتيمة في قنا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، استكمال حملة "اكفل.. استر.. وجوز" لدعم زواج 20 فتاة من اليتيمات غير القادرات في القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة قنا.

وأكد "شعبان"، في تصريح له اليوم، أن الحملة هدفها دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن، بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، مشيرا إلى أنها عبارة عن نشاط خيري، يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأوضح أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات، بدأت الجمعية في تنفيذه منذ سنوات بمحافظة قنا، ونجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من من غير القادرات منهن، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي لهن في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

ودعمت الجمعية، منذ بداية العمل في محافظة قنا، زواج 1378 فتاة يتيمة، وسعت منذ انطلاق عملها الخيري في القاهرة والمحافظات، إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحي حياتهن، وإمداد أسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقلها من دائرة العوز والاحتياج، إلى الاكتفاء والإنتاج.