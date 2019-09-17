قبل ليدي جاجا.. نجمات عالميات تألقن بأزياء للمصمم العربي "جيسمكو"

اختارت النجمة العالمية ذات الأصول الإيطالية، ليدي جاجا، الأنظار، الظهور بإطلالة باللون الأسود من توقيع مصمم الأزياء العربي، يوسف الجسمي، الشهير بـ"جيسمكو"، في مناسبة هامة في تاريخها، ممثلة في احتفالها بتدشين علامتها التجارية الجديدة "Labor Laboratories"، أمس الإثنين، في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وخطفت ليدي جاجا، الأنظار، بفستان أسود طويل، تميز بأنه لامع وبدون أكتاف، كما أنه مكشوف الصدر، وذو فتحة جانبية طويلة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تختار فيها نجمة عالمية، الظهور بأزياء من توقيع "جيسمكو"، ورصد "هن" أبرز أسماء النجمات الأجنبيات، اللاتي تألقن بإطلالات من توقيعه، كما يلي:

كاردي بي

أطلت المطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، بـ"جامبسوت" ضيق للغاية، ولامع، يجمع بين الأبيض والأزرق والبرتقالي والسماوي، من توقيع "جيسمكو"، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، قبل أن تتمزق أزيائها، خلال حفلها الغنائي المتضمن لاستعراضات راقصة، بولاية تينيسي، ضمن فعاليات مهرجان Bonnaroo Arts and Music.

وعلَّق "جيسمكو"، على واقعة تمزق ملابس المطربة الأمريكية الشهيرة، عبر حسابه على إنستجرام: "الضغط يولد الانفجار.. تفجير عالمي يا جسميكو".

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وكتب في منشور آخر: "كاردي بي تتألق من جسميكو ميكو"، مرفقًا العديد من الصور للمطربة الأمريكية بإطلالة من تصميمه، تألقت خلالها بـ"جامبسوت" ضيق للغاية، ولامع، يجمع بين الأبيض والأزرق والبرتقالي والسماوي.

كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان

ظهرت كايلي جينر، بصحبة صديقتها عارضة الأزياء الأمريكية "جوردين وودس"، بإطلالة لامعة، مرتدية "جامبسوت" فاتح اللون، تميز بأنه غير منقوش، من توقيع مصمم الأزياء العربي، وفقًا لما نشره "جسميكو" عبر إنستجرام، خلال إعلانها عن اقتراب موعد إطلاقها المجموعة الجديدة من خط أدوات التجميل الخاص بها، التي تحمل اسم "مستحضرات التجميل كايلي".

جاكلين فرنانديز

في مارس الماضي، اختارت النجمة الهندية جاكلين فرنانديز، الظهور بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء الخليجي، يوسف الجسمي، الشهير بـ"جيسمكو"، خلال حضورها احتفالية filmfare middle east.

ولفتت "فرنانديز" الأنظار بظهورها بفستان لامع، تميز بأنه فاتح اللون ودون أكتاف، ومزود بفتحة جانبية، بالإضافة إلى "فورير" من الريش، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.