"من بناته لمراته".. كريم فهمي يخفي وجه زوجته بالـ"إيموجي": "حد ليه شوق في حاجة"

ربما لم تنته أزمة كريم فهمي الأخيرة مع متابعيه بعد، من وجه نظر الفنان الذي تعرض لهجوم من أحد متابعاته، بعدما نشر صورة من حفل زفاف شقيقه، أحمد فهمي وهنا الزاهد، وهو يخفي أوجه ابنتيه "كاميليا وناعومي" بالـ"إيموجي".

ويبدو أن الـ"إيموجي" لفت انتباه متابعي كريم فهمي، وبدأوا في التعليق على الصور التي ينشره له ولأفراد أسرته بهذه الطريقة: "هو أنت ليه بتغطي وش بناتك؟"، و"ده عشان الحسد؟"، حتى تنمرت إحدى المُعلقات على صغيرتيه، وعلى شعرهما، مما جعل الأمر يشبه المشادات الكتابية.

واليوم، شارك الفنان، متابعيه، بصورة من حفل الزفاف شقيقه وهنا الزاهد، بصورة جديدة، تجمعه بزوجته، وهو يضع على وجهيهما "إيموجي" أيضًا، مُعلقًا عليها: "حد ليه شوق في حاجة؟.. مساء الفل على المحترمين ولاد الناس المتربية".

وتفاعل العديد من المتابعين لحساب كريم فهمي، مع الصورة، بتعليقات ساخرة، لاستخدامه تلك الصورة كـ"إسقاط" على أزمته الأخيرة.

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ويحرص كريم فهمي بوجه عام، على إخفاء ملامح بناته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافضًا ظهورهن، من خلال محاولة تصويرهن من ظهورهن، أو استخدام الوجوه التعبيرية على وجوههن.

جميلة.. إخفاء ملامح أحدث أفراد العائلة

ليست تلك هي المرة الأولى التي ينشر فيها كريم فهمي صورا لبناته مع إخفاء وجوههن، فقد نشر واحدة لأصغر بناته "جميلة"، والتي أعلن عن ولادتها منذ عدة أيام عبر إنستجرام، كانت لـ"غرفة في مستشفى الولادة، مكتوب على بابها اسم جميلة، دون إظهارها من الأساس"، قبل أن تنتشر منذ عدة ساعات، 3 صور لـ"جميلة كريم فهمي"، عبر "نستجرام، دون أن يظهر وجهها.

فيديو لـ"ناعومي" بوجه "إيموجي"

في عيد ميلاد ابنته الكبيرة "ناعومي"، شارك أحد الحسابات على إنستجرام، فيديو، جمع صور ناعومي مع كريم فهمي، وأخرى لها مع والدتها، ولكن كل الصور كانت إما مموهة، أو وضع على وجهها "إيموجي" أخفى ملامحه، تلك المواد المصورة المموهة علق عليها المتابعون باعتبارها خوف من الحسد، وكان من بينها: "إيه لازمة الفيديو يعني وكل الصور عليها إيموشنات".

جميع الصور التي يشاركها كريم فهمي مع بناته، إما تكون دون إظهار وجوههن، أو إخفائها تماما، دون أن يعلن سببا واضحا لمتابعيه.