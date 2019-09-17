دراسة: تناول أدوية الباراسيتامول خلال الحمل يضر الأطفال سلوكيا

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة بريستول البريطانية، أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم مسكنات خلال منتصف الحمل يكونون أكثر عرضة للمشاكل السلوكية بين سن 6 و 11 عامًا.
وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، وفقا للدراسة، يشكو الكثير من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم "باراسيتامول" وقت الحمل، من مشكلة فرط النشاط، ونقص الانتباه والتركيز.
ويعتبر "الباراسيتامول" المسكن الأكثر شعبية، المستخدم للحد من ارتفاع درجة الحرارة، وتخفيف الألم، ووجدت أبحاث سابقة علاقة بين تناوله في أثناء الحمل وبين الربو.
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