"فستان عليه كلب".. هل تذكرون إطلالات نجمات مهرجان الجونة في دورته الأولى؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مع اقتراب انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، تبدأ نجمات الفن التحضير لإطلالاتهن خلال حفل الافتتاح والختام، الذان يشهدان حضورا مميزا عربيا ودوليا على مدار الدورتين السابقتين.

ويتوافد النجوم والنجمات لمدة 4 أيام على منتجع الجونة الساحر بمدينة الغردقة لمتابعة فعاليات المهرجان.. وتحرص النجمات على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تخطف دائمًا الأنظار على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين الراقية.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى؛ نسترجع معكم من خلال عدسة مصوري الخليج 365 إطلالات الفنانات في أول دورة لمهرجان الجونة، والتي تنوعت ما بين الجريئة والراقية والسيئة.