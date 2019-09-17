مكياج على طريقة خبيرة التجميل أمل الأنصاري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - أمل الأنصاري، خبيرة تجميل وفاشونيستا سعودية تهتمُّ بمظهرها ومكياجها، لذا جمعنا لكِ عزيزتي اليوم عشر إطلالات لمكياجها؛ لنرضي جميع الاذواق، ولتُلهمكنَّ أفكارًا لمكياج مذهل.



لـ مكياج أنثوي، تزينت أمل الأنصاري بأحمر شفاه زهري وظلال أعين ذهبي لامع في الجفن وبني في كسرة العين، ووضعت أسفل الحاجبين لونًا بنيًّا فاتحًا، وفي إطلالة أخرى اختارت أحمر شفاه أحمر، ورسمت عينيها بقلم الكحل السائل بطريقة مرفوعة، ولوَّنته بتدرجات اللون البني والأحمر، ولوَّنت خديها باللون الأحمر، ولمظهر ثالث رسمتْ جفني عينيها باللون البني اللامع وباللون البني في كسرة العين والبني الفاتح في أعلى العين وأكملته بأحمر شفاه "فوشيا".

أحدث طرق المكياج على طريقة خبيرة التجميل أمل الأنصاري مكياج أمل الانصاري





وعن المكياج الذي يتناسب مع المناسبات الضخمة، فقد تألقت بأحمر شفاه بنفسجي وعدسات رمادية ورموش اصطناعية، ورسمت عينيها بتدرجات اللون البنفسجي؛ حيث اختارت البنفسجي اللامع في الجفن وبنفسجيًّا داكنًا في كسرة العين وبنفسجيًّا فاتحًا أسفل الحاجب، ورسمت عينيها بقلم الكحل الأسود السائل إضافةً للكونتور وأحمر الخدين البني، وتجمَّلَتْ بقلم روج أحمر ورموش اصطناعية، ورسمت عينيها بقلم الكحل السائل، ولوَّنَتْها بتدرجات اللون البنفسجي، وجمَّلَتْ خديها باللون الأحمر، وفي مظهرها الثالث وضعت أحمر شفاه بني لامع وظلال أعين بتدرجات البني، حيث وضعت اللون البني اللامع في الجفن ودرجةً بنيةً داكنةً في كسرة العين وفاتحة أسفل الحاجبين، ووضعت لمعة فضية في مدمع العين، وأكملت مظهرها بالرموش الاصطناعية والعدسات.

أحدث طرق المكياج من خبيرة التجميل أمل الأنصاري مكياج امل الانصاري



في حين أطلَّت بأكثر من "لوك" يجمع بين المكياج العصري والمميز، مثل ظلال أعين أحمر وعدسات رمادية وفصوص ذهبية لامعة أسفل العين وأحمر شفاه بني، ولوَّنَتْ خديها باللون الأحمر، ولمظهر مميز بألوان جريئة وضعت ماسكارا زرقاء، ولوَّنَتْ جفنها باللون الأخضر، ورسمت خطين مسحوبين لخارج العين باللون الأصفر، ووضعت لونًا أصفر في مدمع العين وبنيًّا في كسرة العين وأبيض أسفل الحاجبين، وأكملتْ مظهرها برسمة بالكحل السائل مسحوبة لعينيها، ووضعت في خديها لونًا بنيًّا وأحمر شفاه زهريًّا، وللوك ثالث رسمتْ عينيها بقلم كحل أزرق سائل، ولوَّنَتْ أطراف رموشها باللون الأزرق، ووضعت لونًا بنيًّا لامعًا في الجفن وأسفل العين، ولوَّنَتْ كسرة العين بالزهري، وأسفل الحاجبين بالبني الفاتح، وارتدت عدسات ملونة، ولوَّنَتْ خديها وشفتيها بالزهري، ولمظهر مميز أقل غرابة وضعت في جفن عينيها ظلالاً زرقاء وبنيًّا داكنًا في كسرة العين وبنيًّا فاتحًا أسفل الحاجبين، ولوَّنَتْ خديها وشفتيها باللون الزهري.