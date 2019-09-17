مواد أساسية في ماسكات الخريف لبشرة رطبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - عادة ما يسبّب انخفاض درجات الحرارة بـ جفاف البشرة بشكل عام، ولكي تحافظي على بشرتك من الجفاف، أهم شيء هو اعتماد ماسكات طبيعية ومرطبة بشكل دائم، ويجب أن تحتوي هذه الوصفات، أيا كانت، على مواد أساسية تحتوي على ترطيب عالٍ لبشرتك. وإليك أشهر هذه المواد.



الزبادي

الزبادي

الزبادي معروفة بأنها مرطب طبيعي للبشرة بكل أنواعها، وتجتوي أيضا على نسب عالية من البروتينات والكالسيوم، لهذا فملعقة صغيرة منها على قناعك المعتاد ستكون كافية لأن تمنحك بشرة رائعة وناعمة.



زيت الزيتون

زيت الزيتون



احرصي على وضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بوصفاتك الطبيعية المختلفة، لكي يعمل على ترطيب وجهك، ويمنح بشرتك ملمسا ناعما باستمرار للخريف المقبل.



زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو



واحد من أهم أنواع الزيوت، المميز به أنه آمن على البشرة وخفيف، لهذا فهو مناسب لكل أنواع البشرة المختلفة، خاصة الدهنية، يمكنك اعتماده كروتين قبل النوم مرتين بالأسبوع، فقط لإعادة النضارة والحيوية لوجهك.

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ماء الورد

ماء الورد



مرطب طبيعي ومنعش لبشرتك، استخدميه كبخاخ في الصباح الباكر على وجهك، ليمنحك بشرة متوهجة ولامعة في الخريف.



الخيار

الخيار



شرائح الخيار أو حتى الخيار المهروس، بعد كل ماسك سوف يكون ملطفا قويا تحتاجه بشرتك، خاصة بعد تقشير الوجه، لترطيب فعال وحماية البشرة من أي نوع من الجفاف.



الحليب

الحليب



ملعقة أو ملعقتان من الحليب سواء على قناع وجهك، او حتى بقطعة قطنية تمسحين وجهك بها، سوف يعوضك عن الكثير من الزيوت والمعادن التي تفتقدها بشرتك مع تغيرات الجو.

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