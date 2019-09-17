طريقة ازالة الشعر نهائياً بحسب صفات الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - تسعى الكثيرات إلى ازالة الشعر الزائد نهائياً لأن هذا يساعد على تعزيز الأنوثة ومضاعفة النعومة، فالملمس الحريريّ الخالي من أي شعر زائد مطلب الفتيات والنساء على اختلاف شخصياتهنّ. ويمكن الاعتماد على طرق مختلفة مثل الليزر والشمع والادوات الكهربائية والوصفات الطبيعية والكريمات وغيرها. ويتحدد هذا عادة بحسب نوع الوبر والبشرة. لكن يمكن اختيار الطريقة الافضل لإزالة الشعر نهائياً بحسب صفات الشخصية ونمط الحياة ايضاً.

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الشمع والسكر والكريمات وادوات الحلاقة الكهربائية اضافة الى اللايزر وبعض خلطات نزع الوبر الطبيعية. ويمكن اختيار الطريقة المناسبة بحرية لكن قد يتأثر هذا الاختيار ايضاً بطريقة الحياة والطباع.





الشخصية المتوترة ونمط الحياة السريع





تعيش بعض النساء نمط حياة سريعاً يفرض عليهن الشعور بالتوتر والضغط النفسي. وفي هذه الحالة لا يمتلكن الوقت الكافي لإزالة الشعر الزائد والوبر بطريقة تساعد على الحصول على بشرة ناعمة لوقت طويل. فهذا النمط يفرض عليهن استخدام طريقة الحلاقة التي تعتبر الاكثر سرعة. وهكذا يلجأن الى الشفرة والصابون. لكن من سيئات هذه الطريقة ان الوبر ينمو بعد ذلك بسرعة وان البشرة قد تصاب ببعض الجروح.

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الشخصية الشجاعة



يتأثر اختيار طريقة ازالة الشعر نهائياً بالشخصية والطباع. ففي حال التمتع بالشجاعة وعدم التردد في اخذ القرارات ليس غريباً ان يتم اختيار السكر او الشمع الورقي وان كانت هاتان الطريقتان تسببان الألم في بعض الاحيان اضافة الى نمو البثور الموقتة واحمرار الجلد. ورغم هذا يمكن الحصول بعد ذلك على افضل نتيجة حيث لا ينمو الوبر مجدداً الا بعد مرور 3 اسابيع او اكثر. كما ان هذه الطريقة تخلص البشرة من الخلايا الميتة والبقايا الضارة وتجعلها دائمة النعومة واللمعان.

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الشخصية المثالية

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يعني التمتع بشخصية مثالية الحرص على اداء المهمات على اكمل وجه وعدم تقبل الاخطاء ورفض العيوب و الشوائب في اي سياق. وينطبق هذا على ازالة الشعر الزائد عن البشرة. ففي هذه الحالة تختار المرأة ذات الشخصية المثالية طريقة تساعدها على التخلص من الوبر بشكل تام ومن دون اي بقايا مزعجة. ومن تلك الطرق الشمع الساخن واللايزر. فالطريقة الاولى تحتاج الى بذل الجهد اما الطريقة الثانية فتتطلب الصبر حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة. لكنهما تسمحان في المقابل بالتمتع ببشرة انيقة ونظيفة لأطول مدة ممكنة.

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الشخصية غير الماهرة



على عكس المرأة المثالية لا تجيد المرأة غير الماهرة القيام بالكثير من الاعمال ومنها ازالة الشعر الزائد نهائياً. ولهذا يفضل ان تلجأ لهذه الغاية الى شرحات الشمع الورقية. فهي تعتبر طريقة سهلة تساعدها على الحصول على بشرة خالية من الوبر بسهولة ومن دون الحاجة الى بذل جهد كبير. لكن يجب العلم ان هذه الطريقة قد لا تنجح في نزع الشعر القاسي او القصير. ولهذا تنصح المرأة غير الماهرة في اداء الاعمال المختلفة بالاستعانة بالاختصاصيات لتحصل على النتيجة التي تريد.

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الشخصية المنظمة

تحب صاحبة هذه الشخصية التخطيط لكل امر قبل القيام به وان تعلق بأمور بسيطة مثل ازالة الشعر عن البشرة نهائياً. ولهذا من الطبيعي ان تلجأ الى طرق مدورسة وذات فائدة بعيدة المدى وان تعتبرها بديلاً لتلك التي تقدم النتيجة المطلوبة لكن لمدة قصيرة. وفي هذه الحالة يمكنها ان تختار طريقة ازالة الشعر باللايزر. فهي سهلة ومضمونة وتساعد على تنظيف البشرة لمدة طويلة.

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