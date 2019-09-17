قناع جوزة الطيب للتخلص من أثار البثور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - استُخدمت ثمرة جوزة الطيب من زمنٍ بعيد في أغراضٍ عديدة، فاستخدمها بعض الشعوب كتوابل والبعض الآخر كعلاج لمختلف الأمراض ولتحسين الصحة بشكل عام. لكن الخليج 365 نت سيقدم لك طريقة أخرى لاستخدامها كقناع للتخلص من البثور.

تحتاج البشرة للعناية بها إلى أقنعة خاصة، ويكون الأمر أكثر أمناً إذا كانت هذه الأقنعة من الطبيعة، حيث تعتبر وسائل التجميل الطبيعيَّة المكونة من الخضار والفواكه وسيلة آمنة للعناية ببشرة الوجه والرقبة واليدين.

إذا كُنتِ تواجهين مُشكلة مع البثور في وجهك وتبحثين عن طرق ووصفات تخلصك من هذه المشكله، سنشرح لكِ عزيزتي وصفة هنديَّة لعلاجها بشكل طبيعي وإليك الخطوات:

ـ ضعي كميَّة من جوزة الطيب -مجروش أو مطحون- في وعاء صغير.

ـ قبل أن تنامي، أضيفي قليلاً من الماء أو الحليب إلى جوزة الطيب حتى يتكون خليط متماسك مثل العجين.

قناع جوزة الطيب

ـ اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.

ـ ضعي العجين على المناطق التي تحمل البثور أو أي آثار في وجهك.

ـ انتظري إلى أن تجف العجينة تماماً.

ـ ضعي منشفة صغيرة على وسادتك حتى لا تتسخ أثناء النوم.

ـ بعد الاستيقاظ، اغسلي وجهك بالماء البارد، تابعي النتائج يوماً بعد يوم إلى أن تختفي البثور وآثارها تماماً من بشرتك.

كوني جميلة مع قناع جوز الطيب

تحذيرات

إذا كانت لديك حساسيَّة من جوزة الطيب، لا تقومي باتباع هذه الخطوات؛ لأنَّها ستزيد الأمر سوءاً!

النتيجة الحقيقيَّة لن تظهر من المرَّة الأولى، يمكنك مشاهدة نتائج قويَّة وفعالة بدءاً من اليوم الثالث.