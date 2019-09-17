رائحتك جزء من شخصيتك.. دليلك الشامل لأروع عطور العود والعنبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - العطر جزء لا يستهان به من شخصية الرجل، فعطرك الخاص يعبر عن شخصيتك، فالمكان الذي تفوح منه رائحة عطرك الخاص، يعرف الجميع أنك قد اقتربت من هنا، لذا يهتم الرجال باختيار العطر المناسب، ولعل الأكثر انتشارًا في المملكة العربية السعودية هو العود بأنواعه، فهناك أنواع كثيرة من العود، والذي يعتبر بجميع أنواعه من أفضل أنواع العطور حول العالم، فيختاره أصحاب الذوق الرفيع.

أفضل العطور الرجالية .. قائمة جذابة وعصرية



وتشتهر المملكة العربية السعودية، بإنتاج العديد من أنواع عطور العود التى يتم استخراجها من أندر الأشجار الموجودة حول العالم، ولكن تفضيل المواطنين السعوديين والأجانب الذين يبحثون عن هذه العطور المميزة، يدفعهم لإنتاجها بكميات كبيرة، ليس هذا فقط، بل وهناك العديد من أنواع العطور الأخرى التي يتم إنتاجها ويفضلها الكثير، فيمكنكم التعرف على أفضل تلك الأنواع من خلال التقرير التالي:



عود طبيعي كنام قديم ثقيل

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بالحديث عن الـعود يذهب تفكير البعض تلقائيًا نحو النوع الطبيعي الثقيل، ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل حول نوع كنام قديم الثقيل الذي يتم إنتاجه بكميات ليس بالكثيرة لكونه من أغلى أنواع العود على الإطلاق.

ويستخرج هذا النوع من العود من شجر الكنام، ويكون عبارة عن كسرات ثقيلة مليئة بالدهن لتعطي رائحة مميزة، تدوم طويلًا لدى الرجال، وهذا النوع من العطر له دور في العناية بالجسم.

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