صور.. الإماراتية تهاني التري تتوج بلقب سفيرة السلام العالمي

كرم المركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيدة الأعمال والناشطة المجتمعية الدولية المستشارة الدكتورة تهاني التري، خبير تدريب ومستشار دولي، حيث جرى منحها لقب سفير السلام العالمي والنوايا الحسنة.

وكان المركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، نظم احتفالية ضخمة لتنصيب سفراء السلام العالميين فئة الشخصيات المهمة وجائزة التسامح الدولية وجائزة المدرب العربي، وجائزة الكاتب المميز، وجائزة الفنان العربي المميز وغيرها من الجوائز التي تُمنح لشخصيات مرموقة، برئاسة الدكتور إيهان جاف والدكتور محمود شعبان رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز، ومقره العام في أوسلو، في دولة الإمارات العربية.

ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع يوم السلام العالمي والذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، بحضور وفود من من 12 دولة، بجانب مشاركة العديد من الشخصيات الدبلوماسية ورجال وسيدات الأعمال وسفراء سلام ونوايا حسنة والمستشارين والمختصين في مجالات عدة من الإمارات والسعودية وفلسطين واليمن ومصر وعمان والأردن وتونس والعراق ولبنان.

وخلال الملتقى، جرى تكريم سيدة الأعمال والناشطة المجتمعية الدولية المستشارة الدكتورة تهاني التري، خبير تدريب ومستشار دولي ومنحها لقب سفير السلام العالمي والنوايا الحسنة، حيث جرى تنصيبها وتكريمها سفيرة للسلام العالمي والنوايا الحسنة بتكليف رسمي وشهادات ودرع وعضوية ووشاح من المركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما جرى منحها شهادة الدكتوراة الفخرية في السلام من جامعة أوسلو"، بالنرويج.

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وقالت تهاني التري، إن هذا التكريم أضاف لها المزيد من المسؤوليات والأعباء اتجاه المجتمعات العربية والأفراد والمسؤولية المجتمعية لتحقيق السلام، ونشر ثقافة التسامح والسلام والأمل ونبذ العنف والكراهية والطائفية.

وتدعو السفيرة بدورها جميع سفراء السلام للخروج بعمل جماعي مشترك، "لأن في الاتحاد قوة وليكون قوة الرسالة والتأثير أقوى لتصل إلى كافة المعنيين في مجال السلام والتسامح والإنسانية وغيره".

يذكر أن هذا ليس التكريم الأول للمستشارة تهاني، حيث حصلت مسبقا على لقب سفيرة النوايا الحسنة في السعادة والإيجابية وسفيرة للمرأة العربية، وسفيرة للسعادة والإبداع وجرى اختيارها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي.

كما كرمت بجائزة أوبرا العرب الأولى من نوعها في الوطن العربي في التأثير والإيجابية، وجائزة ماسة العرب ضمن أفضل 3 سيدات مؤثرات في الوطن العربي.