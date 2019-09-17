تعافت من السرطان وقهرت المستحيل.. أميركية تعبر المانش 4 مرات متتالية

رقم قياسي حققته السباحة الأميركية سارة توماس، بعدما أصبحت أول من يعبر القنال الإنجليزي 4 مرات متتالية دون توقف، ودون تناول شيئا سوى مزيج سائل، في فترة زمنية وصلت إلى 54 ساعة.

حطمت "توماس" الرقم القياسي، بعد عام من علاجها من سرطان الثدي الذي أصابها، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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ووصلت صاحبة الـ37 عامًا، إلى شاطئ قريب من دوفر على الساحل الجنوبي لإنجلترا، منهكة ومصابة باحتقان في الحلق بسبب ابتلاعها كمية كبيرة من الماء المالح.

وتبلغ المسافة التي قطعتها "توماس" 130 كيلومتر، لكن بسبب التيارات القوية في القناة، قطعت بشكل فعلي 210 كيلومتر.

وأوضحت "توماس" أن أصعب ما واجهها في الرحلة، كانت القناديل، مشيرة إلى أن الفريق المرافق لها، كان يلقي لها بزجاجة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والكافيين وعصير التفاح.