فيديو.. ليدي جاجا بفستان أسود من توقيع مصمم أزياء عربي

ارتدت النجمة العالمية ذات الأصول الإيطالية ليدي جاجا، فستانا من توقيع مصمم الأزياء الخليجي يوسف الجسمي، الشهير بـ"جيسمكو"، خلال احتفالها بتدشين علامتها التجارية الجديدة "Labor Laboratories"، بحضور 500 ضيف مساء أمس الإثنين، في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ونشر "جيسمكو"، مقطع فيديو للفنانة العالمية بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه لامع وبدون أكتاف، كما أنه مكشوف الصدر، وذو فتحة جانبية طويلة، معلقا: "أوووو ليدي جاجا تتألق من جسميكو.. كوكب الشرق".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت ما يزيد على 13 ألف مشاهدة، وعشرات التعليقات، أبرزها: "فستان رائع، وإطلالة مذهلة"، و"فساتينك مافيهم إبداع، قماش يلمع وقصات معروفة"، و"عالمي يا جسيمكو".

يشار إلى أن النجمة ليدي جاجا، أعربت عن سعادتها بخطوة تدشين علامة تجارية في عالم المستحضرات التجميل، قائلة، أن "المكياج" ساعدها في اكتشاف ذاتها وحب نفسها، وفقا لما ذكره موقع hollywoo dreporter".