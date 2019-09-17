الامارات | مشكلات الأسنان وأمراض القلب.. هل هناك علاقة بينهما؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات الأسنان وأمراض القلب.. هل هناك علاقة بينهما؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترجح دراسات عدة وجود علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن مازالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم كامل لهذه العلاقة المحتملة.

وقالت استشارية جراحة القلب في معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدكتورة غورجيوت باجوا، «أجرينا جراحة معقدة في ديسمبر 2017 لشاب مصري كان قد أصيب بالتهاب في أسنانه ثم التهاب حاد في الشغاف إثر اقتلاع سنة، إذ انتشر الالتهاب الخطير في الجسم عبر الدم، وألحق الضرر بصمامات القلب الأربعة ما اضطرنا لتبديلها كلها».

بينما قال استشاري طب الأسنان في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الدكتور مروان عطروني، إن بعض مشكلات الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك خراجات الأسنان التي تؤدي إلى دخول البكتيريا الضارة إلى مجرى الدم، ما يسبب ما يعرف بالتهاب الشغاف، الذي يمكن أن يحدث ضرراً خطراً في القلب.

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ويرى أن التهاب اللثة الذي يسبب الكثير من الضغط على الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث الأمراض لدى الأشخاص المعرضين للخطر، مشدداً على أن فحص الأسنان يعد جزءاً مهماً من الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي يخضع لها المرضى الذين يحتاجون لجراحة القلب.

وينظم «كليفلاند كلينك أبوظبي» على مدار شهر سبتمبر حملة «تعرف على قلبك»، التي تهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وأفضل السبل الفعالة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.