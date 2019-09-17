الامارات | ملتقى الشارقة للراوي.. بروح «ألف وليلة وليلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الشارقة للراوي.. بروح «ألف وليلة وليلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في 24 سبتمبر الجاري، فعاليات النسخة الـ19 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، في مركز إكسبو الشارقة.

وكشف رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم، خلال مؤتمر صحافي، أن النسخة المقبلة من الملتقى ستشهد مشاركة 43 دولة عربية وأجنبية، وتحل جمهورية إيطاليا ضيف شرف على الملتقى الذي يتخذ من «ألف ليلة وليلة» شعاراً له، ويتضمن العديد من الإضافات، سواءً ما تعلّق منها بالورش التدريبية الاستباقية التي انطلقت قبل أيام، وتستمر حتى نهاية فعاليات الملتقى، أو بالتنوع في برنامجه.

وأضاف المسلم: «تنطلق هذه الدورة بمشاركة أكثر من 97 مشاركاً من خبراء وباحثين وحكواتيين وإعلاميين من 43 دولة، وتحوي الدورة الجديدة العديد من البرامج الثقافية والورش التدريبية والفعاليات الجماهيرية، بالإضافة إلى معرض خاص يستعرض مقتنيات ألف ليلة وليلة».

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من جانبها، أوضحت المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي عائشة الحصان الشامسي، أن الملتقى يتميّز بالتنوع، والكثير الإضافات الجديدة، بدءاً بالورش الاستباقية لكتابة الفصل الأخير من «ألف وليلة وليلة»، شعار هذا العام، والذي يعد من الروائع الأدبية العالمية التي أنتجتها الثقافة العربية بتواصلها مع التراث الإنساني، تزامناً مع إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، إضافة إلى الورش التي تستهدف الأطفال، والتي انبثقت أسماؤها من الكتاب مثل: المصباح المضيء والبلورة السحرية، ومجوهرات الأميرة ياسمينة، إضافة إلى ورش قلنسوات شهريار وشهرزاد، والأقنعة، والريشة، وغيرها الكثير.