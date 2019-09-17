الامارات | دبي تبهج السعوديين في يومهم الوطني بباقة مفاجآت وخصومات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبهج السعوديين في يومهم الوطني بباقة مفاجآت وخصومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم «دبي مول» و«وسط مدينة دبي»، عبر شراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)، سلسلة من الأنشطة الاحتفالية والعروض الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف الإثنين المقبل.

وسيبهج دبي مول زواره بسلسلة من العروض الموسيقية التي يقدمها فنانون سعوديون يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة فؤاد عبدالواحد وإسماعيل مبارك ورامي عبدالله.

وستقام فعاليات موسيقية أخرى في «وسط مدينة دبي» يومي السبت والأحد المقبلين، وداخل دبي مول يومي الخميس والجمعة المقبلين، في أجواء تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتضمن أيضاً حضور فرق سعودية تراثية التي ستقدم عروضها في «دبي مول».

أما في اليوم الوطني السعودي الإثنين المقبل، فسيحتفل برج خليفة بالمناسبة عبر عرض خاص لعلم المملكة العربية السعودية على واجهته، بالتزامن مع عرض رسائل التهنئة من المواطنين السعوديين، والفعاليات الاحتفالية الأخرى في «برج بارك».

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كما يمكن للسعوديين الاستفادة من مزايا وعروض حصرية، تتضمّن خصماً بنسبة 20% على التذكرة الاقتصادية في «كيدزانيا» في كل من دبي وأبوظبي؛ وخصم بنسبة 20% على جميع تذاكر الحضانة المائية في «دبي أكواريوم والحديقة المائية».

وبإمكانهم أيضاً الاستفادة من خصم 20% على عروض التزلج العامة في حلبة دبي للتزلج، وخصم 20% على تذاكر «ستاندرد» في أي من وجهات «ريل سينما» في دبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل السعوديون على خصم 20% على بطاقات «سوبر سفن» في مجمّع VPark «فيرتشوال رياليتي بارك» لألعاب الواقع الافتراضي والمعزز، والاستمتاع بألعاب مثل «ماجيك بايكس» و«كوزمو جيت» و«فلايينغ تشيرز».

ويسري العرض من 19 - 23 سبتمبر الجاري.