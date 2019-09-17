احذر: لا تأكل الموز بعد الطعام.. و"بلاش على الريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتناول الكثيرون الموز في الصباح عندما لا يكون لديهم متسع من الوقت لتناول الإفطار.. ويعتقد هؤلاء أنها فاكهة مُشبعة وصحي.

وبحسب خبير التغذية الطبية داريل جوفري، الذي يقول: "للأسف تناول الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 وخلوه من الكوليسترول والصوديوم كبديل للإفطار، ليس جيدًا كأول وجبة في اليوم على الإطلاق.

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ونقلت صحيفة ميرور عن جوفري قوله: "يبدو أن الموز خيار مثالي في الصباح، ولكن بإمعان النظر سوف يتبين أن تناول الموز بمفرده ليس الخيار الأفضل لأنه يحتوي على 25 في المئة من السكر، وهو حمضي على نحو متوسط".

ويضيف: "إنه سوف يعطيك إحساسًا بالشبع السريع، ولكن سرعان ما ستشعر بالتعب والجوع"، ناصحًا الأشخاص عدم تناوله بعد وجبة، وعند تناوله كوجبة خفيفة يجب أن يكون معه شيئا غني بالدهون (الدهون الصحية) أو مع البهارات.

وأوضح قائلا: "نظرا لأن الموز حمضي يتعين عليك تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والماغنسيوم بدون اندفاع السكر".