تنمر البعض على ابنتيه.. فنانات تدعمن كريم فهمي: "أنت أخلاقك أعلى من كده"

"السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف".. بهذه الكلمات أعرب الفنان كريم فهمي عن استيائه من العديد من التعليقات الهجومية، على ابنتيه، بسبب نشره صورة لهما أخفى فيها ملامح وجههما بـ"أيموشن قلب"، خلال حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، وسط دعم العديد من الفنانات له.

"هن" رصد أبرز ردود الأفعال الداعمة للفنان، خلال الفقرات التالية:-

وفاء عامر

ساندت الفنانة وفاء عامر "فهمي"، قائلة خلال التعليق على المنشور: "أنت أخلاقك أعلى من إنك تعمل لهم سعر".

آيتن عامر

دعمت الممثلة آيتن عامر، شقيقة الفنانة وفاء عامر الفنان الشاب، معلقة: "ربنا يحفظهم يا رب".

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ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على تدوين تعليق مقتضب، قائلة: "الله خير حافظ".

هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على التعليق بوضع قلوب للتعبير عن مدى حبها لكريم وبناته.

أحمد فهمي يدافع عن بنت أخيه كريم

انهال أحمد فهمي بالسباب على من انتقد صورة بنات شقيقه، قائلا: "انا مش لاقى (...) اللى شاتمة كاميليا و ناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها (***) من رجلى الساعة ٣ الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز، بيني وبينك دا أحسن عشان الأشكال دي مينفعش تتكاثر.. دا المفروض يعقموهم كمان... أنا طول عمري بقول عندكو حق إني بتعصب زيادة لكن المرة دي مش هسمع حد لما (***) زي دي تكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين".

يشار إلى أن من أبرز التعليقات المهاجمة لطفلتين: "أنت مخبي وشهم ليه"، و"إيه لازمة القلوب دي ما حد عنده بنات"، "مش فاهم مين هيحسدهم وهما شعرهم خشن كده ومجعد".