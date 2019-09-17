"الكشري والعيش.. العسل والطحينة".. مأكولات تسبب أمراض خطيرة

بعض الأطعمة يكون لها سحر مميز إذا جرى خلطها، فلا شيء يضاهي طبق "كشري"، مع العيش المقلي المقرمش، وجبة موفرة تجهزينها لأطفالك بها كل العناصر الغذائية، ولكنها قد تسبب لأطفالك أضرار صحية جثيمة.

توصلت بعض الدراسات والأبحاث، إلى خطورة خلط بعض الأطعمة لاحتمالية تسببها في أمراض خطيرة، من بينها "العسل والطحينة"، و"الحليب والأطعمة الورقية"، "الكشري والخبز"، ويستعرض التقرير التالي أضرارها الصحية.

العسل والطحينة

يعد العسل مصدرا للحديد، والطحينة مصدرا للكالسيوم، ولكن الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، حذر من تناولهما معا.

وقال سالم، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة": "الحديد اللي موجود في العسل بينزل يتخانق مع الكالسيوم اللي في الطحينة على مكان الامتصاص بالجسم، ما هو الجسم إما يمتص الكالسيوم أو الحديد، والجسم يٌفضل الامتصاص بالكالسيوم ويركن الحديد جانبًا".

العسل والخبز

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول العسل بالخبز خطر على الصحة، وليس له فوائد تذكر.

وأوضح خلال لقاءه في برنامج "السفيرة عزيزة: "العسل غلط أنه يتم أكله بالخبز، عشان نحصل على فوائد العسل لازم يتشرب على الريق بالمعلقة".

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سندوتش الكشري

تناول وجبة الكشري مع عيش محمر، أو في ساندويتش داخل خبز أبيض، يسبب زيادة كبيرة في نسبة النشويات وهو أمر بالغ الخطورة ويزيد من معدل السكر في الدم، ما يؤدي إلى إفراز الأنسولين بكمية بغزارة، وبالتالي حدوث السمنة.

وبحسب دراسة عليمة، فأن تناول "سندوتش الكشري" يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وربما يتطور الأمر إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحليب والمشروبات النباتية

حذر مسؤولون فرنسيون، في وقت سابق من عام 2018، أولياء أمور الأطفال دون الثلاث سنوات من خلط اللبن بالمشروبات النباتية كفول الصويا، ولبن اللوز أو الشعير وذلك لافتقارها للكالسيوم المهم لنمو الطفل.