الامارات | لصوص الكلاب في قبضة الشرطة الفيتنامية

شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص الكلاب في قبضة الشرطة الفيتنامية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الفيتنامية، اليوم، اعتقال 16 من أفراد إحدى العصابات، وإنقاذ 51 كلباً، في إطار التحقيق بشأن سرقة آلاف الكلاب في شمال البلاد.
وسرقت آلاف الكلاب منذ مطلع العام في إقليم تانه هوا، على بعد 150 كيلومتراً جنوب هانوي، بحسب تقرير صادر عن الشرطة المحلية.
وفي المجمل، استجوبت السلطات أكثر من 40 من المشتبه بهم، الذين تربطهم صلة بالعصابة، واعتقلت 16.
وقال شرطي محلي، طلب عدم الكشف عن هويته «تنشط هذه العصابة منذ فترة طويلة، حيث سرقت الكثير من الكلاب، وتسببت في حالة من الغضب بين السكان المحليين».
وأفادت تقارير بأن أفراد تلك العصابة يستقلون الدراجات النارية في المناطق السكنية في ساعات متأخرة من الليل، لسرقة الكلاب، باستخدام البنادق الصاعقة، والطعوم والحقائب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حث مسؤولو سلامة الأغذية في مدينة هو تشي منه، السكان المحليين، على التوقف عن تناول لحم الكلاب، في محاولة لتحسين الصورة الوطنية.
ويعد لحم الكلاب من الأطعمة الشهية بالنسبة لكثيرين في فيتنام.
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