الامارات | «منشد الشارقة» يبحث عن مواهب جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «منشد الشارقة» يبحث عن مواهب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منشد الشارقة 12، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحثه عن أجمل المواهب الإنشادية عربياً وعالمياً، إذ كشف مؤخراً عن أصوات لافتة في كلّ من السعودية والمغرب ومصر، ممن شارك أصحابها في تجارب الأداء الأولى ووصل عددهم إلى 489 مشتركاً من الدول الثلاث.

وتقدم لاختبارات السعودية 45 مشاركاً، استعرضوا مواهبهم أمام لجنة التحكيم.

ومن المغرب، بلاد المنشد معاذ بوكيوض الفائز بلقب الموسم الماضي من البرنامج، تقدم في العاصمة الرباط التي استضافت لجنة الاختبارات الخاصة 176 مشاركاً.

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وخاض جولة الاختبارات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة 268 مشتركاً.

ويستكمل البرنامج جولاته العربية حيث سيكون مبدعو الفن الإنشادي على موعد مع لجان اختبار «منشد الشارقة» في 21 الجاري في العاصمة الجزائرية الجزائر في فندق «ميركير المطار»، والأردن بالعاصمة عمّان في فندق «جراند ميلينيوم»، وفي الإمارات، بالشارقة، في مبنى تلفزيون الشارقة.

وتتولى لجان تحكيم الاختبارات مهمة اختيار أفضل 10 مواهب من كل دولة، حيث مازالت الفرص قائمة أمام الراغبين بالانتساب والمشاركة في البرنامج من جميع أنحاء العالم التقدم والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.