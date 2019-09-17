موديلات عقود الماس بتصاميم ناعمة

أضيفي إلى إطلالتك لمسة فاخرة ومعاصرة من خلال اختيار عقود الماس الناعمة تتميز بالرقة والنعومة؛ لتزيني بها عنقك في السهرات والمناسبات. فعقود الماس من واجبها أن تلفت النظر إلى مدى ذوقك الرفيع في اختيار المجوهرات الراقية ومدى اهتمامك في تدليل نفسك.



وقد عمدت الكثير من دور المجوهرات العالمية إلى ابتكار تصاميم مميزة من عقود الماس الفاخرة ذات التصاميم الناعمة والعصرية والمفعمة بالأنوثة، عاملةً على توفير الفرادة والرقي إلى إطلالة المرأة الساعية إلى التميز.

فإذا كنت تلك المرأة، فلا تترددي في إلقاء نظرة على المجموعة الساحرة التي نضعها اليوم بين يديك من عقود الماس الناعمة لتنتقي منها الأقرب إلى أسلوبك وشخصيتك وأكثر ما يناسب عنقك



تتميز قلادة Serpent Bohème من بوشرون Boucheron بتصميم أنيق مثالي للمناسبات الخاصة. هي مجهزة بسلسلة ملفوفة ومتداخلة مع رأس الثعبان الذي يشبه خلية النحل.. تم تصميمها من الذهب الأبيض وهي مرصعة بالماس البراق.

سوف تبرزين فخامة هذا العقد إذا ما نسّقته مع فستان بياقة على شكل V.



تم ابتكار هذا العقد الفاخر من شوبارد Chopard من الذهب الأبيض البراق وترصيعه بالألماس المميز. يتميز بتصميم أنثوي أخاذ يلفت الأنظار، وهو سيكون رائعاً إذا ما اعتمدته مع أزياء تبرزه وتسلّط الضوء عليه.



لفتنا عقد ألماس «تشوكر» Atlas من علامة أنيتا كو Anita Ko التي لطالما عشقت إضفاء لمسة عصرية على قطع مجموهراتها المرصعة بالماس.

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هذا العقد مصمم من الذهب الأبيض ومرصّع بحبات الألماس الساحرة، وسيبدو مميزاً مع أي تصميم من الملابس.

من مجموعة Gatsby لعلامة ميسيكا Messika اختاري هذا العقد الرائع والفريد من نوعه من الذهب الأبيض والماس. فهو ذو تصميم كلاسيكي أنيق وراقٍ.

نسقسع مع ياقة بنفس شكله لإبراز جمالية طوله.