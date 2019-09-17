جميعنا ننتظر العطلة الصيفية لنذهب في إجازة نرتاح فيها من أعباء العمل وضغوط الحياة، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المشاهير، ومؤخرًا شاهدنا بلقيس فتحي وقد ذهبت في إجازة صيفية برفقة عائلتها إلى إيطاليا، وخلال فترة الإجازة شاهدناها في اطلالات مميزة ذات طابع شبابي، اعتمدت فيها الأسلوب العملي الكاجوال، مع الأسلوب العصري الأنيق، وإليكِ بعض الأمثلة في حال رغبتِ أن تستوحي بعض الأفكار.



في أحد المشاوير الصباحية خلال الإجازة الصيفية، شاهدنا بلقيس فتحي في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان ماكسي معرقًا بالورود، من دون أكمام ومزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه صندلًا باللون الأبيض، وحقيبة كتف باللون البيج، وزينت الفستان بعقد كبير لافت باللون الأحمر.

اطلالة صيفية ثانية شاهدنا بها بلقيس فتحي خلال الإجازة، جمعت فيها بين الأسلوب العملي والأسلوب الأنثوي الأنيق، حيث اختارت فستان ماكسي بقصة الجلابية بدرجات اللون البنفسجي، وقد نسقت معه صندلًا من الجلد العسلي من هرمس Hermes، وقبعة كبيرة لافتة باللون الأحمر.



لقطة جميلة جمعت بين بلقيس فتحي وزوجها في الإجازة الصيفية، وقد بدت الاطلالتان متناسقتين، وقد اختارت بلقيس بنطلونًا بقصة واسعة باللون البيج، ونسقت معه كيمونو طويلًا من الدانتيل باللون الأبيض، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف وقبعة كبيرة من القش، وحذاء رياضي أبيض، أما زوجها فقد اعتمد أيضًا اللونين البيج والأبيض، حيث نسق شورت مع تيشرت قطنية وحذاء رياضي.

ملابس بلقيس فتحي في الإجازة الصيفية برفقة عائلتها، جمعت بين الأناقة والعصرية، شاهدي الصور واستوحي من التنسيقات التي تعجبكِ.