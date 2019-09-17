بوتيغا فينيتا تطلق مجموعة إكسسوارات جديدة

بيروت - لايف ستايل أطلقت علامة بوتيغا فينيتا مجموعتها الجديدة من الإكسسوارات التي ضمّت صنادل وحقائب مصنوعة من الجلد الطبيعي. وجاءت تصاميم الصنادل متوّعة بين الكعوب المسطّحة والكعوب المتوسطة الطول التي تليق بمختلف الإطلالات والمناسبات. أما الحقائب فهي بحجم صغير وتصميم طري يمنحك إطلالة عملية وأنيقة في الوقت نفسه.

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