قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أجرأ إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة 2018 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عادة ما تحرص الفنانات على الظهور بإطلالات مثالية على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، غير أنّ بعضهن يفضلن (بقصد أو بدون) الظهور بإطلالات جريئة تلفت الأنظار، وتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع اقتراب انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد غدٍ الخميس، والذي يستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، نتذكر معكم، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، أجرأ إطلالات النجمات في الدورة الماضية لعام 2018 والتي أثارت جدلًا واسعًا حينها على مواقع التواصل.