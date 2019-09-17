اكتشاف ألفي جنين في منزل طبيب إجهاض أمريكي بعد وفاته

اتضح لعائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه يحتفظ بجثث آلاف الأجنة في منزله، بحسب موقع روسيا اليوم.

وصرَّح مكتب عمدة مقاطعة "ويل إلينوي" الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، أن الدكتور "أولريش كلوبفر" خَزَّن 2246 جنينًا محفوظًا طبيًا في منزله بالمقاطعة.

وتوفي الدكتور "كلوبفر" الأسبوع الماضي، وبينما كان أقاربه يفحصون ممتلكاته، بعد وفاته، فعثروا على هذا الاكتشاف المروِّع، وسُرعان ما أبلغوا الشرطة بذلك، والتي قامت بدورها بمصادرة الأجنة الميتة.

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كان يدير الطبيب المتوفي ثلاث عيادات إجهاض في ولاية "إنديانا"، في كل من "فورت وايني" و"غاري" و"ساوث بند"، وسبق لهيئة الترخيص الطبي التابعة للولاية إلغاء رخصته إلى أجل غير مُسمى في عام 2016، بعد أن ثبُت انتهاكه للقانون بعدم توفير موظفين مؤهلين لمراقبة مرضاه أثناء القيام بعمليات الإجهاض.

وغُرّم كلوبفر أيضًا بمبلغ 3 آلاف دولار عقب ذلك، وطُلب منه الخضوع لتدريب خاص.

ومن غير المبرر حتى الآن هو سبب احتفاظ طبيب الإجهاض المتوفي ببقايا الأجنة في منزله، فيما قالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أنه كان يجري عمليات الإجهاض في منزله، وتنتظر الشرطة في وقنتا الحالي النتائج التي سيخرج بها التحقيق الجنائي حول بقايا الأجنة الميتة.