يسبب الإصابة بالسكر والتهاب المفاصل.. احترس من تناول الكشري بالخبز

يعشق البعض تناول الكشري بالخبز، دون أن يعلم المخاطر الصحية لتلك الوجبة، وما يمكن أن تسببه من آثار سلبية على الجسم.

وبحسب ما ذكره موقع "سبوتينك"، فإن زيادة نسبة النشويات عبر خلط الخبز بوجبة الكشري أو المكرونة، أمر بالغ الخطورة بسبب زيادة نسبة النشويات، وهو ما يزيد معدل السكر بالدم، ما يؤدي بدوره إلى إفراز الأنسولين بكمية كبيرة، ما يسبب السمنة.

ويؤدي زيادة النشويات في الوجبة إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وربما يتطور الأمر إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

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ويؤثر تناول الكشري بالخبز على مرضى السكري من النوعين الأول والثانى، حيث أن زيادة النشويات قد يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر بالدم، ما قد يتسبب في مشاكل صحية عديدة مثل التهاب الأعصاب الطرفية والمفاصل، وحدوث أضرار في شبكية العين والكلى.

يجب الحرص على تناول وجبة الكشري بمفردها، لأنها تعمل على تقوية جهاز المناعة، لاحتوائها على الثوم والبصل.