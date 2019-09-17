دراسة: 15 دقيقة تمارين يوميا تزيد متوسط عمرك 3 سنوات

أُجريت دراسة أمريكية، قام بها عدد من الباحثين على مجموعة من الأفراد داخل شركة التأمين الصحي Vitality، لفحص بيانات تتبع التمارين الرياضية لنحو 140ألف شخص ضمن عملائها.

وتوصل الباحثون إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم، قد تزيد من العمر المتوقع مدة 3 سنوات.

وتشير نتائج الدراسة الجديدة، التي جمعت بيانات الآلاف حول العالم، إلى أن الناس لا يحتاجون لقضاء ساعات في قاعات الألعاب الرياضية للحصول على الفوائد الصحية، بل إن ربع ساعة فقط من النشاط في اليوم يمكن أن تكون كافية.

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ووجد الباحثون في الشركة أن متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص غير النشطين، الذين سبق لهم أن مارسوا نشاطا لمدة تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع، ينمو لمدة ثلاث سنوات إذا مارسوا التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة أسبوعيا على مدار 12 شهرا.

وهذا يعني أقل من 13 دقيقة من النشاط الرياضي كل يوم، مثل الركض لمسافة قصيرة أو ركوب الدراجة أو حتى استخدام جزاز العشب في الحديقة.

أما المشاركون غير النشطين الذين رفعوا مستويات تمارينهم الرياضية إلى ثلاث ساعات أسبوعيا، أو 25 دقيقة يوميا، فقد شهدوا زيادة في متوسط العمر المتوقع بـ4 سنوات.