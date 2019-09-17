أحلام بقوام رشيق في أحدث لوك.. ومتابعوها: قمر القمرات

لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأنظار في أحدث ظهور لها، خلال المؤتمر الصحفي للموسم الجديد لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، وقد بدت أكثر نحافة وقوام رشيق.

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور لها من "فوتوسيشن" على هامش المؤتمر، مرتدية بدلة رمادية اللون، بالإضافة إلى قميص أبيض فضفاض، مزين بمئات الكُرات، مع ارتدائها حذاء فضي لامع، معلقة: "من المؤتمر الصحفي لموسم ذا فويس، عبر شاشة كل العرب م بي سي.. شو رايكم باللوك؟".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 130 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "كإن عندك 18 سنة بجد"، و"أنيقة ومتألقة كالعادة"، و"أنتي ما تكبري أبدا، جاي تصغرين.. ماشاء الله عيني بارده عليكي يا ملكة".

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حرصت العديد من الفنانات والإعلاميات، التعبير عن إعجابهم بإطلالة الفنانة الإماراتية، على رأسهم المذيعة بوسي شلبي، التي علقت: "قمر القمرات"، فيما قالت الإعلامية مهرة عبدالعزيز: "حبيت اللوك"، فيما اكتفت الفنانتان عبير صبري وفيفي عبده بوضع "إيموشنات" فقط.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج الجديدة، تضم راغب علامة والإماراتية أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، ومن المقرر أن يجري تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.