- 1/3
- 2/3
- 3/3
لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأنظار في أحدث ظهور لها، خلال المؤتمر الصحفي للموسم الجديد لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، وقد بدت أكثر نحافة وقوام رشيق.
وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور لها من "فوتوسيشن" على هامش المؤتمر، مرتدية بدلة رمادية اللون، بالإضافة إلى قميص أبيض فضفاض، مزين بمئات الكُرات، مع ارتدائها حذاء فضي لامع، معلقة: "من المؤتمر الصحفي لموسم ذا فويس، عبر شاشة كل العرب م بي سي.. شو رايكم باللوك؟".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 130 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "كإن عندك 18 سنة بجد"، و"أنيقة ومتألقة كالعادة"، و"أنتي ما تكبري أبدا، جاي تصغرين.. ماشاء الله عيني بارده عليكي يا ملكة".
حرصت العديد من الفنانات والإعلاميات، التعبير عن إعجابهم بإطلالة الفنانة الإماراتية، على رأسهم المذيعة بوسي شلبي، التي علقت: "قمر القمرات"، فيما قالت الإعلامية مهرة عبدالعزيز: "حبيت اللوك"، فيما اكتفت الفنانتان عبير صبري وفيفي عبده بوضع "إيموشنات" فقط.
يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج الجديدة، تضم راغب علامة والإماراتية أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، ومن المقرر أن يجري تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام بقوام رشيق في أحدث لوك.. ومتابعوها: قمر القمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.