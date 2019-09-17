الجمبسوت مثالي في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الجمبسوت يعد خيارا مثاليا خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء؛ حيث إنه يمنح المرأة إحساسا بالدفء مع بدء انخفاض درجات الحرارة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجمبسوت أو الأفرول هو قطعة أحادية ذات طابع عملي للغاية، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بمظهر ملابس العمال "Utility Look"؛ حيث إنه يشتمل على جيوب كبيرة بالصدر وحزام للوسط.
كما يكتسي الجمبسوت باللون الكاكي أو البيج أو البني، بينما تزهو موديلات أخرى باللون الأزرق البحري، بالإضافة إلى الموديلات المصنوعة من الجينز.
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