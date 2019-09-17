أجمل أساور ذهب عريضة من مجموعات مجوهرات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - عمدت العديد من أرقى دور المجوهرات العالميّة إلى ابتكار تصاميم خلابة من أجمل أساور الذهب العريضة الفاخرة، وتضمينها في مجموعات مجوهرات 2020؛ ذلك كي تعانق معصمك وإطلالاتك الساحرة خلال السهرات والمناسبات.

تعتبر أساور الذهب العريضة بمختلف تصاميمها وترصيعاتها من قطع المجوهرات الأساسية، التي يجب أن يتضمنها صندوق مجوهراتك.. فهي عبارة عن قطع فنيّة فخمة من الذهب والأحجار الكريمة. تأتي هذه التصاميم لتلفت النظر بشدة إليك، وتمنحك أنوثة كبيرة.

أساور ذهب عريضة من شانيل



رصدنا صيحة أساور الذهب العريضة عند الكثير من الدور. ولكي نسهّل عليك مهام الاختيار، انتقينا لكِ في «الخليج 365» أجمل التصاميم التي تفيض أنوثة من مجموعات مجوهرات 2020 التي تليق بالمرأة العصرية والأنيقة.

أجمل أساور ذهب عريضة من مجوهرات 2020





• أساور ذهب عريضة من بولغاري

أساور ذهب عريضة من بولغاري



سيمثل السوار الذهبي العريض من مجموعة Serpenti من دار بولغاري Bvlgari العريقة، إضافة مثالية إلى إطلالاتك في سهرات 2020 الفاخرة. تم تصميمه من الذهب الوردي الخالص مع رأس الأفعى الذي يعد رمز العلامة.. وهو مرصع بالألماس واللؤلؤ الأصلي، مما سيعكس الرقي، بالأخص أثناء المساء.

اعتمدي هذا السوار الذهبي العريض وحده في اليد اليمنى، ونسقيه مع فستان باللون الأحمر الجميل.





• أساور ذهب عريضة من ديور

أساور ذهب عريضة من ديور



من مجموعة مجوهرات 2020 لدار ديور Dior، اخترنا لكِ اليوم سوارَ ذهبٍ عريضاً بتصميم مشبّك مستوحى من روابط الحب والصداقة، تم تصميمه من الذهب الأصفر وترصيعه بالألماس.

ننصحك بتنسيقه وحده دون عقود وأقراط ضخمة؛ كي تسلطي الضوء عليه، وتحافظي على فخامة الإطلالة.

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• أساور ذهب عريضة من دوبيني

أساور ذهب عريضة من دوبيني





وفري لإطلالتك الفخامة المتألقة من خلال هذا السوار العريض من دوبيني Dubini المصمم من الذهب الأصفر. تم تصميمه من خلال أساور رفيعة متصلة بأحجار كوارتز بأربعة ألوان مختلفة.

اعتمدي هذا السوار مع أزياء ذات لوحة ألوان خريفية لسهراتك هذا الموسم.





• أساور ذهب عريضة من باتشارافيبا

اساور ذهب عريضة من باتشارافيتا



تعدّ الهندسة المعمارية مصدراً دائماً لإلهام علامة Patcharavipa للمجوهرات الفاخرة. تم تصميم هذا السوار العريض المفتوح والمنحوت من الذهب الأصفر وترصيعه بالألماس المرصوف.

ارتديه كقطعة مميزة مع فستان من الحرير الأسود أو الزيتي.

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