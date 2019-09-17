تنسيقات من وحي الفاشينيستا ديما الشيخلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - ديما الشيخلي واحدة من مدوّنات الموضة الشهيرات، ومؤثرة اجتماعية معروفة بإطلالاتها الأنيقة الراقية، درست تصميم الأزياء وتخرّجت لتؤسس عملها الخاص ولم يتجاوز عمرها الـ21، تحظى بجماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها تتميز بجمال عربي فريد من نوعه، وتحرص على مشاركة متابعيها يومياتها البسيطة والمميزة، حيث تعمل الآن مع العديد من العلامات التجارية الضخمة.

بل جمعنا لكِ اليوم من ديما الشيخلي إطلالات مختلفة ومميزة تناسب فئة عمرية كبيرة في مناسبات مختلفة؛ لتستوحي منها أفكارًا لتنسيقات مذهلة.



لإطلالة عملية منسقة بدقة عالية اخترنا لكِ قميصًا وبنطالاً باللون الأبيض، نسقتهما مع بلوزة برتقالية بخطوط بيضاء، وارتدت بنطالَ جينز واسعًا وبلوزة بُنية بربطة خصر، وأطلت بجاكيت أسود بأزرار من الجهتين، مع بلوزة سوداء وبنطال بيج.

تنسيقات مميزة لأزيائك من وحي الفاشونيستا ديما الشيخلي

وتميزت بالإطلالات اليومية البسيطة، وكان أبرزها بنطال جينز فاتح قصير مع بلوزة مُزيَّنة بخطوط باللون الأحمر والأبيض والأسود، وبنطال أبيض واسع وبلوڤر برسمة سيارة وكتابة حمراء، ونسقت تنورة جينز مع بلوزة سوداء قصيرة، وتزيَّنت ببلوزة بيضاء وتنورة سوداء واسعة بنقوش رمادية، وارتدت بلوزة بيضاء وبنطال جينز قصير مع جاكيت رسمي كاروهات، واختارت بلوزة بيضاء مع بنطال زيتي.



ولإطلالات مميزة وغريبة ظهرت بقميص أبيض بأكمام طويلة ووشاح وتنورة قصيرة ملونة بالأسود والأزرق والبرتقالي ومنقوشة بعدة نقوش بيضاء، وفستان مُزيَّن بعدة ألوان ومنقوش بالأسود بأكثر من شكل هندسي مميز، وأكملته بحذاء بوت أصفر، ونسَّقت بنطالاً قصيرًا برسمة حمار وحشي مع قميص أزرق طويل بخطوط بيضاء.

تنسيقات مميزة لأزيائك من وحي الفاشونيستا ديما الشيخلي

فيما تجمَّلت بفساتين عدة آخرها فستان أسود طويل ضيق للمناسبات البسيطة، وفستان بسيط آخر باللون البيج مُزيَّن من الأسفل بقماش كسرات.



وتألقت بفستان قصير أبيض بأكمام منفوخة وكشكشة في الأسفل، وآخر باللون الأبيض مُزيَّن بخطوط ملونة بالأزرق، ولإطلالة أنثوية أكثر أناقة ظهرت بفستان طويل كحلي بنقوش بيضاء وبرتقالية مُزيَّن بعدة خطوط، وفستان أسود بخطوط بيضاء وحذاء رياضي.