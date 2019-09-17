فساتين خفيفة على غرار رينة فرح..اختاري منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - رينة فرح، يوتيوبر تهتم بمجال الأزياء والموضة، إضافةً إلى السفر والرياضة. شاركت في عديد من التحديات مع مشاهير "يوتيوب"، وتملك حالياً في حسابها الرسمي بـ "إنستجرام" أكثر من نصف مليون متابع.

فساتين خفيفة بستايل رينة فرح



تهتم رينة بارتداء الأزياء الخفيفة المميزة، خاصةً الفساتين الصيفية، وقد اخترنا لك عدداً من إطلالاتها المميزة لتختاري منها ما يناسب ذوقكِ.

فساتين خفيفة بستايل رينة فرح





حيث ظهرت بـ فستان أصفر خفيفٍ مكشوف الأكتاف، مزيَّن بنقاط بيضاء، وأطلت بفستان زهري قصير بـ حزام خصر وأزرار، وتألقت بفستانٍ بلون مميز من درجات البرتقالي، مزيَّن بزهور صفراء، ونسَّقت فستاناً أصفرَ قصيراً بزهور بيضاء مع عقد ضخم، ونظارات عصرية، وأقراط سوداء، وارتدت فستاناً مزيَّناً بالزهور، وجاكيتاً من الجينز، كما تجمَّلت بفستان سكري، مزيَّن بنقاط، ونسَّقت معه نظارات برتقالية، وأقراطاً باللون التيفاني، واختارت فستاناً أحمرَ بزهور بيضاء، وظهرت بفستان باللون البيج، مزيَّن بخطوط برتقالية.

فساتين خفيفة بستايل رينة فرح





كذلك، تزيَّنت بـ فستان أبيض قصير بطبقات عدة، وأكمام طويلة، وتميَّزت بإطلالة أنيقة بفستان أخضر طويل، وفستان أسود طويل شفاف من الأسفل، نسَّقت معه نظارات سوداء عصرية، وعقداً فضياً ضخماً، كما أطلت بفستان أبيض مكشوف الرجلين والصدر، مزيَّن بزهور ملونة، ونسَّقت فستاناً رمادياً بقصَّة رسمية مع حقيبة صفراء، وساعة برتقالية، وتألقت بفستان "كاروهات"، مزيَّن بأزرار عدة، وتجمَّلت بإطلالة كاجول بفستان أسود قصير، ومعطف من الجينز، وظهرت بفستان بخطوط سماوية وبرتقالية وبيضاء بطريقة مميزة.

إقرئي أيضاً

من كانت النجمة الأكثر أناقة في أسبوع نيويورك للموضة؟

ملابس سفر من وحي بثينة الرئيسي

ميغان ماركل في ملابس من تصميمها!