فساتين سهرة موضة ربيع 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - قدمت دور الأزياء الشهيرة باقة من التصاميم الخلابة لموسم ربيع 2020، شاهدناها في أسبوع الموضة في نيويورك ، وتضمنت تشكيلة مميزة من فساتين سهرة إلى جانب الألبسة اليومية التي تتميز بها عروض الأزياء الجاهزة.

فساتين السهرة قد تكون أصعب ما يمكن اختياره، خصوصاً انتقاء التصميم الذي يناسب شكل جسمك ذو التضاريس الأنثوية، لذلك سنقدم لك مجموعة من فساتين السهرة بحسب شكل جسمك من أسبوع الموضة في نيويورك.



فساتين سهرة للقصيرات

Monique Lhuillier



تبقى فساتين السهرة المزينة بشقوق طويلة تكشف الركبة متربعة على عرش الموضة العالمية، وأبتكرت ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell موديلات One Shoulder رائعة، وهى من الحيل المجربة التي تساعد في إطالة الساقين، كما يمكنك الإستعانة بفساتين السهرة المعانقة للقامة من مجموعة مونيك لولييه Monique Lhuillier.





فساتين سهرة تخفي الأرداف

Jason Wu



تصدّرت موضة فساتين السهرة المنفوشة خشبات عروض ربيع 2020، فتهادت بها عارضات براندون ماكسويل Brandon Maxwell، جاسون وو Jason Wu وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، أعتمديها لتخفي منطقة الأرداف الممتلئة.





فساتين سهرة للنحيفات

Sachin &Babi



أبتكرت أسماء كبيرة مثل تاداشي شوجي Tadashi Shoji وساشين آند بابي Sachin & Babi مجموعة خلابة من فساتين السهرة المغلفة بالتطريز والطبعات، ونرشح هذا النمط لذوات الجسم النحيل لتخفي عيوب قوامهن.

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فساتين سهرة لذوات الذراعين الممتلئتين

Brandon Maxwell



أحببنا فساتين السهرة ذات الأكمام الواسعة من براندون ماكسويل Brandon Maxwell وساشين آند بابي Sachin & Babi، أعتمدي هذه الموديلات في حال كنتِ تملكين ذراعين ممتلئين لتظهرك بقامة متناسقة وإطلالة محتشمة.

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