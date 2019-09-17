أجمل فساتين سهرة من أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - خلال فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020 تابعنا عددا كبيرا من عروض الأزياء المميزة، وشاهدنا الكثير من التصاميم الأنيقة والرائعة التي جعلتنا نتشوق لقدوم فصل الصيف لنتمكن من ارتدائها. ومن بين هذه التصاميم كانت فساتين السهرة الفاخرة التي تواجدت بكثرة على منصات العروض، وتنوعت من ناحية قصاتها وألوانها والأقمشة المصنوعة منه.ا وقد جمعنا لك اليوم بالصور تشكيلة من أجمل فساتين السهرة التي شاهدناها خلال أسبوع نيويورك للموضة للألبسة الجاهزة.

من كانت النجمة الأكثر أناقة في أسبوع نيويورك للموضة؟



أجمل موديلات فساتين سهرة من أسبوع نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020

فساتين سهرة من أسبوع نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020





موديلات مميزة من أجمل فساتين السهرة شاهدناها ضمن أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2020 ومنها قصة الاوف شولدر الأنثوية ، وقصة الكتف الواحدة التي تعبتر من الأجمل على فساتين السهرة، والتصاميم المزينة بالكشكش أو بالريش الذي يوحي بالفخامة، وهنالك التصاميم البراقة المصنوعة من الترتر أو من أقمشة الميتالك.

آخر اتجاهات أزياء ربيع 2020 من أسبوع نيويورك للموضة

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الألوان تنوعت بشكل كبير بين الدرجات الحيوية الصيفية وبين الدرجات الغنية أو الحيادية، كذلك الأمر بالنسبة للأقمشة التي لاحظنا بها تنوعاً أيضاً، مثل الدانتيل والشيفون والحرير والتفتا وغيرها.





شاهدي بالصور تشكيلة من أجمل موديلات فساتين سهرة جمعناها لك من أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020.

مدونات الموضة المحجبات بأزياء الشارع خلال أسبوع الموضة بنيويورك