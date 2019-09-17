شيلاء سبت في ملابس سبور تناسب إطلالات الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت من أكثر الشابات شهرة في الوطن العربي، وكذلك الأمر بالنسبة لوسائل التواصل الإجتماعي وخاصة الانستقرام، حيث أنها تمتلك ما يزيد عن 3 مليون متابع. وتقوم شيلاء، التي تعشق الموضة، بتنسيق إطلالات متنوعة بشكل شبه يومي وتستعرض هذه الإطلالات، التي تتسم نوعاً ما بالجرأة والعصرية ، على حسابها الشخصي على انستقرام… اخترنا صور شيلاء سبت في ملابس سبور، لتستوحي منها لإطلالات الجامعة. وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق في الجينز والقميص الأبيض اعتمدته شيلاء سبت

نسقت شيلاء سبت بنطلون أسود مع قميص أبيض من شانيل



مؤخراً، وفي أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا شيلاء سبت وقد نسقت لوك جمع بين الأناقة والعصرية، حيث أنها اختارت بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الداكن، نسقت معه قميصا أبيض اختارته من دار شانيل Chanel وحقيبة يد بتصميم مبتكر من لويس فويتون Louis Vuitton وأكملت اللوك بحذاء رياضي عملي وملون.



شيلاء سبت في لوك صباحي كاجوال مواكب للموضة

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شيلاء سبت في جمبسوت باللون الزيتي



الجمبسوت الكاجوال أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، ولاسيما المصنوع من الأقمشة القطنية العملية والمريحة، مثل الذي اعتمدته شيلاء سبت مؤخراً لأحد المشاوير الصباحية، حيث أنها اختارت جمبسوت كاجوال باللون الأخضر الزيتي أكمامه طويلة وله جيبان عند منطقة الصدر وقد نسقت معه حذاء رياضيا أبيض وحقيبة خصر من الجلد من غوتشي Gucci ونظارات شمسية لافتة من توم فورد Tom Ford.





لوك رياضي اعتمدته شيلاء سبت

لوك رياضي كاجوال اعتمدته شيلاء سبت



الملابس الرياضية المريحة مثالية لإطلالات الجامعة، ولاسيما إن كانت ذات طابع عصري، مثل هذه الإطلالة التي اعتمدتها شيلاء سبت مؤخراً وقد نسقت فيها بنطلونا قطنيا مطاطيا مع توب ياقة عالية باللون الأسود، ومن فوقها قميص جينز مزين بالرقع، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الذهبي من ستيلا مكارتني Stella McCartney وقبعة باللون الأبيض وحقيبة يد من شانيل Chanel.



شيلاء سبت في ملابس سبور … استوحي منها لإطلالات الجامعة.