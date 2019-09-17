المدونة المحجبة سمر البارشا تخطف الأنظار بأسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - هناك الكثير من المدونات اللواتي خطفن الأنظار بحضورهن الطاغي وإطلالاتهن المميزة بأسبوع الموضة في نيويورك لعام 2020، وأكثر ما كان يميز هؤلاء الفاشينيستات هي إطلالتهن بالحجاب.
ومن بين هؤلاء المدونات، كانت المدونة المحجبة سمر البارشا تختطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة والمحتشمة بأسبوع الموضة في نيويورك.. وإليك تفاصيل أكثر..
سمر البارشا تختار تايير أنيقا بأحد عروض أسبوع الموضة
في أولى إطلالتها خلال أسبوع الموضة في نيويورك، ظهرت سمر بتايير أنيق بتنورة مكسرة من خامة الستان الحريرية مطبع بالكامل، وضعت قميص التايير داخل التنورة، ونسقت معها حذاء بكعب عال سميك وقصير وشنطة ميني سوداء، واختارت لفة حجاب واسعة أوف وايت.
الجاكيت البليزر بإطلالة ملونة شبابية من سمر البارشا
كذلك لفتنا اختيارها للجاكيت التويد من Zara، باللون الأخضر، مع بنطلون أخضر فيروزي، وحذاء نود بيبي بينك من برادا Prada للمسة وأنثوية.
البليزر الطويلة مع التنورة الستان اللامعة
واحدة من إطلالاتها المميزة أيضا، هي اختيارها للجاكيت البليزر الفخم، اختارته بتصميم طويل، ليناسب تنورة من الستان الناعمة، مع صندل مفتوح من الحبال باللون الأخضر، وأكملت اللوك بحقيبة الدلو العصرية والرائجة لهذا العام.
معاطف الترينش الطويلة لإطلالة خريفية من سمر البارشا
لفتنا هذا المعطف الطويل بلمسة لامعة من Revolve، باللون البيج الباهت، مع بنطلون أوف وايت، لإطلالة عملية ملفتة بشوارع نيويوك، ووضعت لمسة مترفة للوك بحقيبتها الجملي من بربيري Burberry.
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