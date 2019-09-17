نائبة عن وثيقة التأمين ضد الطلاق: يجب ألا يزيد تكاليف الزواج

قالت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، إن إصدار وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يعمل على حماية المرأة والأطفال بعد الانفصال، مطالبة بأهمية الإسراع في تنفيذها.

وأشارت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أهمية دراسة الأمر قبل التطبيق بحيث لا يمثل أعباءً مالية على الشباب قبل الزواج، في ظل التكاليف الباهظة لخطوة الزواج على الشباب.

وأكدت أن هناك معاناة حقيقة للمطلقات في المجتمع المصري، جزء كبير منها معاناة مادية بعد عملية الانفصال، خاصة مع امتناع الأزواج عن دفع النفقات.

وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مشيراً إلى أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتواري.