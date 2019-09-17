طفلة عمرها 10 سنوات تتعرض لمحاولة تحرش داخل المصعد

تعرضت طفلة عربية تبلغ من العمر 10 سنوات، إلى محاولة تحرش في المصعد، أثناء وجودها بصحبة شقيقتها بالمجمع السكني الذي تقيم به.

وبحسب ما ذكره موقع "سبوتينك"، حاول المتحرش سحب الفتاة إلى الخارج، لكنها تمسكت بالباب، قبل أن يحاول تقبيلها لكنها حاولت مقاومته.

وقابلت الفتاة المتحرش في الشارع، فظل يتتبعها إلى مدخل العمارة، وصعد وراءها المصعد وأبلغت الطفلة والدتها بما حدث في اليوم التالي.

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وأفاد والد المجني عليها أنه راجع تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهد المتهم وهو يتعقب الطفلة، ثم يحاول تقبيلها ويبادر بالفرار.

وأعلنت أجهزة الأمن التحرك وملاحقة الجاني، في ظل توجيهات بسرعة ضبطه والتحقيق معه.